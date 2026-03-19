Salatut elämät -sarjassa Lindan onnettomuus huolestuttaa Aaron.

Salatut elämät -sarjassa Aaro ja Marianna päättivät toteuttaa vihdoin suunnitelmansa. Aaro päätyi sabotoimaan Moosen hissiä, tarkoituksenaan aiheuttaa onnettomuuden Henrikille. Aaron tietämättä hissiin kuitenkin astui Linda.

Torstaina nähtävässä jaksossa Marianna riemastuu, kun Aaro paljastaa, että heidän kostosuunnitelmansa onnistui, ja Henrik oli putoavassa hississä. Samaan aikaan kauhistuneet Aki ja Henrik soittavat hätänumeroon, koska Linda oli pudonneessa hississä.

Marianna ja Aaro jännittyvät, kun ambulanssi kaartaa kahvilan eteen. Kaksikko järkyttyy, kun Henrikin sijaan Lindaa tuodaan paareilla ulos. Marianna ja Aaro kauhistuvat, kun he tajuavat, että Linda joutui heidän kostonsa uhriksi.

