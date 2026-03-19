Finnair peruu lisää lentoja Dubaihin ja Dohaan.
Lähi-idän tilanteen vuoksi lentoyhtiö Finnair keskeyttää lentojen liikennöinnin Dohaan ja Dubaihin. Finnairin lennot Dubaihin on peruttu 29. maaliskuuta asti ja Dohaan 2. heinäkuuta asti.
Lentoyhtiö kertoo olevansa suoraan yhteydessä asiakkaisiinsa, joita peruutukset koskevat.
Tilanne vaikuttaa myös siten, ettei Finnair pysty välttämättä uudelleenreitittämään asiakkaitaan, jotka ovat tällä hetkellä matkalla Dohaan ja Dubaihin. Finnair kehottaa heitä hakemaan takaisinmaksua lipustaan.
Mikäli matkaan on jo lähtenyt, Finnair kehottaa olemaan yhteydessä heidän asiakaspalveluunsa paluulennon järjestämistä varten.
Turvallisuuden vuoksi Finnair ei lennä myöskään Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta tällä hetkellä.
