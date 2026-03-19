Pääministeristä Orbán käyttää Ukrainan hätää hyväkseen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Unkarin pääministerin Viktor Orbánin toiminta Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin suhteen on sietämätöntä.

EU-maiden johtajat sopivat Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista ja uusimmasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista joulukuisessa huippukokouksessaan, mutta Orbán on jarruttanut niiden etenemistä Druzhba-öljyputkeen liittyvän kiistan takia.

– Orbánin toiminta on sietämätöntä, koska meillä oli sopimus. Hän on pettänyt tässä suhteessa kollegansa ja käyttää Ukrainan hätää hyväksi omassa vaalityössään, Orpo sanoi saapuessaan EU-huippukokoukseen Brysselissä.

Orpon mukaan EU-maiden johtajien on toimittava syntyneessä tilanteessa nyt viisaasti, etteivät he toimillaan tue Orbánin vaalityötä.

Unkarissa on parlamenttivaalit huhtikuun puolivälissä.

Orpon mukaan Ukrainan tukemisessa on päästävä eteenpäin niin pian kuin mahdollista, sillä maa tarvitsee lisärahoitusta viimeistään huhtikuussa.

– Tarvittaessa pitää löytää siltarahoitusta, Orpo sanoi.

Orbánin kanta entisellään

Huippukokoukseen saapunut Orbán toisti kantansa siitä, että Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketti on riippuvainen Druzhba-putken öljytoimituksista.