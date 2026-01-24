Sulat vesialueet ovat nostattaneet ilmaan kosteutta, joka pitää pakkaslukemat kurissa Etelä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vielä alkuviikosta näytti siltä, että eteläänkin olisi saatu näinä päivinä jopa 20 asteen pakkasia.

Toisin kävi.

Kylmää on silti, mutta ei aivan hirmupakkasia kuitenkaan.

Pekka Pouta paljasti Huomenta Suomessa selityksen piilevän harmaassa taivaassa.

– Tässä on erittäin sitkeä pilvi, ja tämä pilvi ei ole tahtonut väistyä. Sen takia lämpötilat maan etelä- ja keskiosissa laskeneet niin alas, Pekka Pouta kertoi.

Etelä-Suomen yllä roikkuvan pilven muodostaa sulilta vesialueilta, Suomenlahdelta ja Laatokalta, nouseva kosteus.

– Avoimet vesialueet pitävät pilven hengissä.

Sama ilmiö on nähtävissä myös Pohjois-Pohjanmaan alueella, jossa pakkaset ovat ympäröivää seutua kohtuullisemmalla tasolla.

Paitsi että kosteus pitää paukkupakkaset loitolla, tarttuu se kauniiksi kuuraksi pinnoille

– Harvoin näkee tällaista, että kuura tarttuu jopa patsaaseen, Pouta ihastelee.

Katso alla olevalta videolta katsojien upeat kuurakuvat!

1:54