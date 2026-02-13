Luvassa on talvisia talvilomaviikkoja.
Talvilomakausi pyörähtää käyntiin ensi viikolla. Ensimmäisenä lomille pääsevät pääkaupunkiseudun koululaisten lisäksi muun muassa porilaiset ja turkulaiset.
Säiden osalta ensi viikosta on tulossa hyytävä. Lumikinokset sen sijaan eivät ole merkittävästi kasvamassa, kertoo meteorologi Pekka Pouta.
– Lounaasta kannattaa hiihtämistä ajatellen lähteä vaikka Uudellemaalle.
Pakkanen pitää pintansa myös toisella talvilomaviikolla. Tuolloin lomaillaan muun muassa Hämeenlinnan, Kotkan, Mikkelin ja Tampereen kouluissa.
Saattaa olla, että liikenteessä olisi vähän enemmän kosteutta. Pikkuisen voi tulla enemmän puuteria rinteisiin, mutta sademäärältään ollaan keskimääräisessä. Kun ottaa vuodenajan huomioon, on aika kuivaa, Pouta ennustaa.
Pohjois-Atlantilla lymyää korkeapaine
Viimeisellä lomaviikolla lomavuorossa ovat Pohjois- ja Itä-Suomen koululaiset muun muassa Oulussa, Rovaniemellä ja Kuopiossa.
Talviset kelit jatkuvat myös kolmannella talvilomaviikolla. Siitä pitää huolen Pohjois-Atlantilla lymyilevä korkeapaine.
– Se estää sen, että meille tulisi ainakaan mitään hirmulauhaa. Eli sää jatkuu todennäköisesti talvisena ja sademäärien suhteen aika keskimääräisenä.
Ensi kuun puolelle asti mennään siis aika lailla samanlaisessa talvisessa säässä kuin nyt.
Tulevaksi viikonlopuksi Pouta ennustaa ikävää viimaa etelään ja höttölumisadealuetta pohjoiseen.