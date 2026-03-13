Poliisin tehovalvonta pääkaupunkiseudun liikenteessä paljasti runsaasti puutteita liittyen matkapuhelimen ja turvavyön käyttöön autoissa.
Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten liikenneyksiköt järjestivät tehostettua valvontaa pääkaupunkiseudun alueella kahtena päivänä. 4. ja 12. maaliskuuta toteutuneissa valvonnoissa keskityttiin turvalaitteiden sekä matkapuhelinten käyttöön.
Valvonnasta seurasi 185 liikennevirhemaksua tai sakkoa, sillä lukuisten kuljettajien toiminta oli vaaraksi liikenneturvallisuudelle.
Ensimmäisen päivän seuraamuksista 76 kappaletta kirjoitettiin matkapuhelimen käyttörikkeistä ja 56 turvavöiden käyttämättömyydestä.
– Valvonnan tulokset olivat jälleen kerran huolestuttavia, komisario Hannu Kontola Länsi-Uudenmaan poliisin liikennevalvontayksiköstä toteaa.
Lue myös: Yksi asia voisi estää merkittävän osan kuolemaan johtavista henkilöauto-onnettomuuksista
Turvavyöllä on ratkaiseva merkitys
Poliisi haluaa muistuttaa tienkäyttäjiä turvavöiden käytön tärkeydestä sekä matkapuhelimen käytön aiheuttamista riskeistä ajon aikana. Kun nämä tekijät jätetään huomioimatta, liikenneturvallisuus heikkenee ja vakavien seurausten todennäköisyys kasvaa.