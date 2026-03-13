Liiketoiminta ja kehitys

Poliisi haluaa muistuttaa tienkäyttäjiä turvavöiden käytön tärkeydestä sekä matkapuhelimen käytön aiheuttamista riskeistä ajon aikana. Kun nämä tekijät jätetään huomioimatta, liikenneturvallisuus heikkenee ja vakavien seurausten todennäköisyys kasvaa.

Ensimmäisen päivän seuraamuksista 76 kappaletta kirjoitettiin matkapuhelimen käyttörikkeistä ja 56 turvavöiden käyttämättömyydestä.

Valvonnasta seurasi 185 liikennevirhemaksua tai sakkoa, sillä lukuisten kuljettajien toiminta oli vaaraksi liikenneturvallisuudelle.

Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten liikenneyksiköt järjestivät tehostettua valvontaa pääkaupunkiseudun alueella kahtena päivänä. 4. ja 12. maaliskuuta toteutuneissa valvonnoissa keskityttiin turvalaitteiden sekä matkapuhelinten käyttöön.

Poliisin tehovalvonta pääkaupunkiseudun liikenteessä paljasti runsaasti puutteita liittyen matkapuhelimen ja turvavyön käyttöön autoissa.

Matkapuhelimen käyttö ajon aikana heikentää kuljettajan keskittymiskykyä ja reagointia muuttuviin liikennetilanteisiin. Viestien lukeminen tai kirjoittaminen, puhelimen selaaminen sekä muu laitteen käyttö vievät huomion pois liikenteestä ja lisäävät onnettomuusriskiä huomattavasti.