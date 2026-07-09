Euroopassa on kärsitty jälleen tällä viikolla äärimmäisen kuumasta säästä. Ranskassa pysäytettiin ydinreaktori helteen takia.
Ranskan energiayhtiö EDF ilmoitti tänään torstaina pysäyttäneensä Lounais-Ranskassa sijaitsevan Golfechin ydinvoimalan kakkosreaktorin maata koettelevan helleaallon vuoksi.
– Viime päivien sääolot ovat johtaneet Garonne-joen lämpötilan huomattavaan nousuun. Lämpötilan odotetaan saavuttavan 28 astetta perjantaina 10. heinäkuuta, EDF kertoi tiedotteessaan uutistoimisto Reutersin mukaan.
Maan ydinvoimaloita on aiemminkin jouduttu ajamaan alentuneella teholla tai sulkemaan tilapäisesti kuumien kesien aikana, koska monet niistä sijaitsevat jokien varsilla ja ovat riippuvaisia jokivedestä jäähdytyksessään.
Yhtiön mukaan Golfechin ydinvoimalan tuotantoyksikkö pysäytettiin nyt varotoimena.
Voimalan ensimmäinen tuotantoyksikkö oli jo valmiiksi poissa käytöstä huollon ja polttoaineen vaihdon takia.
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Ranskassa hätäkokous
Pääministeri Sébastien Lecornu johtaa huomenna perjantaina erityistä hätäkokousta, jossa käsitellään maata koettelevan jatkuvan helleaallon aiheuttamia riskejä, kertoo ranskalaislehti Le Monde.
Kokous kutsuttiin koolle sen jälkeen, kun Ranskan ilmatieteen laitos Météo-France varoitti aiemmin tänään, että helleaalto jatkuu ainakin 14. heinäkuuta eli ensi tiistaihin saakka.
Lounais-Ranskassa lämpötilan odotetaan kohoavan paikoin 37 asteeseen.