Rallin MM-sarja siirtyy ensi vuonna uuteen aikakauteen, kun käyttöön otetaan kokonaan uudet tekniset säännöt.

Nykyiset Rally1-autot jäävät historiaan, ja pääluokan kalusto perustuu jatkossa ainakin aluksi pitkälti nykyisiin Rally2-autoihin. Uudistuksen tavoitteena on alentaa kustannuksia ja houkutella sarjaan uusia valmistajia.

Toistaiseksi vain Toyota on vahvistanut rakentavansa uuden WRC27-auton uusien sääntöjen mukaisesti. Hyundai ei ole sen sijaan vielä ilmoittanut lopullista päätöstään ralliohjelmansa jatkosta.

Hyundain tähtikuljettaja Thierry Neuville suhtautuu uudistukseen varauksella. Maailmanmestarin mielestä siirtymävaiheesta voi tulla sekava, koska pääluokassa saatetaan nähdä useita erilaisia autokonsepteja samaan aikaan.

– En henkilökohtaisesti pidä ajatuksesta, että sarjassa olisi käytännössä kolme erilaista autoluokkaa, eikä olisi täysin selvää, mikä niistä on todellinen huippuluokka. Se tuntuu minusta oudolta, Neuville sanoi.

Belgialainen muistutti myös, että monet tärkeät päätökset ovat edelleen tekemättä.

– Olemme odottaneet teknisiä sääntöjä pitkään. Lisäksi odotamme edelleen vahvistusta uudesta promoottorista. Tiedän, että Hyundain johto käy tiiviitä keskusteluja kaikkien osapuolten kanssa arvioidakseen, onko brändillä kiinnostusta jatkaa rallissa. Näiden päätösten pitäisi tulla nopeasti, sillä aikaa ei ole loputtomasti.

Neuvillen mukaan siirtymävaihe olisi voitu toteuttaa myös toisella tavalla.

Hän kertoo ehdottaneensa sekä FIA:lle että Toyotalle, että kaikki valmistajat kilpailisivat aluksi samalla Rally2-pohjaisella kalustolla ainakin kausina 2027 ja 2028.

– Minun mielestäni olisi ollut hyvä ratkaisu, että kaikki ajaisivat aluksi Rally2- tai Rally2 Plus -autoilla. Erot olisivat olleet pieniä, kilpailu tasaisempaa ja uusien valmistajien olisi ollut helpompi tulla mukaan, Neuville paljasti.