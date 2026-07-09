Garden Helsinki -hanketta lobannut kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori pitää väitteitä korruptiosta loukkaavina. Esimerkiksi useat opposition edustajat ovat viitanneet korruptioepäilyihin.
Julkisjohtamisen emeritusprofessori Ari Salminen sanoi Iltalehden haastattelussa, että kohutussa Garden Helsinki -areenahanke sisältää piirteitä, jotka liitetään yleensä rakenteelliseen korruptioon.
Vapaavuori pitää korruptioväitteitä loukkaavina.
– Niitä on tuettu ennenkin ja tasapuolisuuden nimissä näin pitää tehdä nytkin. Kyse on myös isosta investoinnista, jolla on merkittävä valtakunnallinen positiivinen vaikutus. Valtiontuen taustalla on siksi vahvat asialliset syyt, Vapaavuori perustelee MTV Uutisille.
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MTV julkaisi eilen Vapaavuoren lähettämiä sähköpostiviestejä pääministeri Petteri Orpolle (kok.) ja tämän avustajille.
Viesteissään Vapaavuori muun muassa pyysi Orpon esikuntaa ”runttaamaan” Garden Helsingille rahaa ja kiitteli myöhemmin ”asian junailusta puoliväliriihen yhteydessä”.
Vapaavuori myöntää nyt MTV Uutisille, että hänen käyttämänsä sanavalinnat Garden Helsinkiä koskevassa viestinvaihdossa olivat epäonnistuneita.