Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen (CAS) kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) päätöksestä, jossa tämä kertoi jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa.
Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälisen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni.
Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
Venäjä on viimeksi osallistunut yleisurheilun MM-kilpailuihin vuonna 2015. Ennen Ukrainassa käynnistämäänsä hyökkäys maa oli suljettuna ulos kansainvälisistä kilpailuista valtiojohtoisen dopingjärjestelmänsä paljastumisen takia.