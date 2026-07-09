Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas.
Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo kenkätehtaassa on vaatinut runsaasti uhreja.
Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä.
Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti.
Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Jinjiangin kaupungissa, jossa paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä.
Uutistoimiston mukaan olot ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan.