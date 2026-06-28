Eurooppaa koettelevan helleaallon seurauksista on julkaistu pysäyttävä arvio Ranskassa.

Ranskan terveysviranomaiset kertovat, että Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi maassa on ollut arvioilta noin tuhat kuolemantapausta tavallista enemmän.

– 24. kesäkuuta lähtien on havaittu noin tuhat ylimääräistä kuolemaa verrattuna aiempien kuukausien kuolleisuuteen, Ranskan terveysvirasto totesi lausunnossaan.

Terveysviraston mukaan keskiviikosta lähtien kirjattu ylikuolleisuus vaikuttaa pääasiassa yli 65-vuotiaisiin, ja siihen liittyy huomattava kotikuolemien lisääntyminen, joka on ollut noin 40 prosentin luokkaa.

Ranskassa on raportoitu toistaiseksi myös jopa neljä helteisiin liittyvää pikkulapsikuolemaa, kertoo muun muassa The Guardian. Kaikki heistä oli jäänyt tai jätetty kuumaan autoon.

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Ranskan terveysministeri kertoi lauantaina, että viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.