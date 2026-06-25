Helteet jatkavat Euroopan piinaamista.
Le Parisien -lehti kertoo, että Pariisin sairaalat alkavat olla ääriään myöten täynnä tukalan helteen takia.
Lehden mukaan Ranskan hallitus pyrkii helpottamaan ylikuormittuneiden sairaaloiden tilannetta vapauttamalla kaikki mahdolliset vuodepaikat, jotta kuumuudesta kärsiville potilaille saadaan lisää tilaa.
Myös Le Figaro kertoo sairaaloiden ja niissä työskentelevien ahdingosta.
Lehden mukaan Pariisissa kirjattiin torstain aikana 25 sydänpysähdystä, kun normaalisti niitä on alle kymmenen. Terveysministeri Stéphanie Ristin mukaan sydänpysähdykset koskivat paitsi iäkkäitä, myös poikkeuksellisen nuoria henkilöitä.
Lehti muistuttaa, että vuoden 2003 helleaalto vaati 15 000 kuolonuhria ja nyt maassa pelätään, että ennätys menee uusiksi.
Pariisissa kielletään alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla perjantaina. Pariisin poliisipäällikön Patrice Fauren mukaan kielto astuu voimaan puoliltapäivin.
Hänen mukaansa tällä voidaan hillitä helleaallon aiheuttamia terveysongelmia.
– Julkaisen määräyksen, joka kieltää alkoholin nauttimisen julkisilla paikoilla huomisesta alkaen. Kuten tiedätte, niin alkoholin nauttiminen auringon paahteessa voi olla tuhoisaa.