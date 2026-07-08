Matkatoimistojen mukaan sateinen ja viileähkö kesä on kasvattanut myyntiä. Pintansa pitävät tutut kohteet, eteläisen Euroopan paahteesta huolimatta.
Sateinen keskikesä on piristänyt selvästi pakettimatkojen kysyntää, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen MTV Uutisille.
Virtasen mukaan Euroopan hirmuhelteillä ei sen sijaan ole ollut vaikutusta varauksiin.
– Kreikka on ykkönen ja siellä Kreeta ja Rodos ovat isoimmat kohteet.
– Lisäksi Turkki, Kypros ja Mallorca ovat suosituimpia, Virtanen kuvaa suomalaisten suosikkikohteita.
Virtasen mukaan kotimaan viileiden ja sateisten säiden vaikutuksen näkee käytännössä heti.
– On yleistä, että suomalaiset odottavat hieman, millainen Suomen suvesta tulee, ja jos on huonompaa säätä, se näkyy piikkinä, että aletaan innokkaammin katsoa matkoja.
– Kysyntä on selvästi noussut viime viikkojen aikana.
Myös Aurinkomatkoilta vahvistetaan, että sadesäät ovat piristäneet myyntiä. Äkkilähtöjen suosio kasvaa, jos lomasäät kotimaassa ovat kehnonlaiset.
– Suomalaiset suuntaavat tänäkin kesänä tuttuihin Välimeren kohteisiin, joista isompina Kreeta ja Rodos.
– Nämä pitävät pintansa vuodesta toiseen, Mari Kanerva Aurinkomatkojen viestinnästä summaa.
Kanervan mukaan myös kesän uutuuskohde Sisilia on ollut suosittu.
– Omatoimikohteista ovat kiinnostaneet Norja, Baltia, Islanti ja Euroopan kaupunkikohteet, jotka ovat rannoilla.
Karkottaako hirmuhelle?
Tjäreborgin Jessica Virtanen kertoo, että asiakkaat ovat tottuneet Euroopan rajuihin helteisiin, eikä kohteiden sääolosuhteista liiemmin kysellä matkanjärjestäjältä.