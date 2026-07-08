Matkatoimistot paljastavat: Tänne suomalaiset pakenevat nyt sateista suvea

– On yleistä, että suomalaiset odottavat hieman, millainen Suomen suvesta tulee, ja jos on huonompaa säätä, se näkyy piikkinä, että aletaan innokkaammin katsoa matkoja.

– Kreikka on ykkönen ja siellä Kreeta ja Rodos ovat isoimmat kohteet.

Iso muutos kesken Norjan MM-sensaation – tuhansia jää ulos: "Tyhmää ja heikkoa"

– Suomalaiset ovat oppineet, että etelässä on hellettä, ja meillä matkat ovat enimmäkseen rantalomia, joissa mennään saarille ja siellä on altaat ja voi olla rannalla, Virtanen sanoo.