Helteet ovat koetelleet koko Eurooppaa.
Espanjassa yli tuhat ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos III -terveysinstituutti.
Luku on yli kaksi kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys.
Maan meteorologian laitoksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin.
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Euroopassa helteisiin on kuollut yli 1 300 ihmistä 21. kesäkuuta lähtien.