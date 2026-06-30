Keski-Euroopan helle on hallinnut keskustelua jo useita viikkoja. Niin paikalliset kuin turistitkin ovat olleet huolissaan ja kuumissaan. Päättäjät ovat ydinongelman ratkaisemisesta hiljaa, kirjoittaa kommentissaan MTV Uutisten ympäristötoimittaja Päivi Mäki-Petäjä.

Pahin seuraus on se, että satoja vanhuksia ja sairaita on kuollut kuumuuden takia. Selvästikään kaupungeissa ei ole tarpeeksi varauduttu helteisiin.

Asunnoissa ei ole ilmastointia.

Kaupungeissa ei ole viilentymispaikkoja.

Asfaltti sulaa moottoriteillä ja raitiovaunujen alla.

Kauhisteltavaa siis riittää.

Ongelman perussyy on unohtunut

Keskustelusta vain puuttuu itse ongelman perussyy eli ilmastonmuutos. En ole kuullut yhdenkään päättäjän vaativan, että nyt pitää nopeuttaa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai että pitää ryhtyä heti selvittämään, miten yleistyviin helleaaltoihin voisi varautua nykyistä paremmin.

Ilmastoneuvottelut ovat edenneet aiempaakin nihkeämmin ja edelläkävijät ovat harvassa.

Pahempaa on luvassa

Nopeaa parannusta ei missään tapauksessa ole luvassa. Lämpenemistä ei enää pystytä pysäyttämään tavoitteeksi asetettuun 1,5 asteeseen, mutta mitä enemmän lämpenemistä pystytään hidastamaan, sitä paremmin sen seurauksia pystytään hallitsemaan.