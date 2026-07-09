Nato-maiden johtajat saivat erikoisen lahjan.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lahjoitti kaikille Ankaran Nato-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today -julkaisu.
Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi.
Kuvassa Liettuan presidentin Gitanas Nausėdan saama revolveri saatekortteineen.
Tasavallan presidentin kanslia vastasi MTV Uutisille, etteivät he kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoganilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja.
Juttua päivitetty kello 14.48: Lisätty Tasavallan presidentin kanslian vastaus.