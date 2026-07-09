Mikko Parikka teki muutoksen tyyliinsä.
Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Mikko Parikka kävi taannoin nauttimassa koripallosta Suomen Susijengin ja Unkarin välisessä MM-karsintaottelussa.
Parikka jakoi Instagram-tililleen kaksi ottelussa napattua kuvaa, joista ensimmäisessä hän istuu vienosti hymyillen keltalinssiset lasit silmillään.
Kuvista käy ilmi, että Parikka on muuttanut tyyliään kesän kunniaksi. Hän on ajanut partansa, jossa hänet on yleensä totuttu näkemään.
Julkaisun kommenttikentässä Parikkaa verrataan leikkisästi yhdysvaltalaisiin näyttelijöihin.
– Ihan Jack Nicholsonina siellä, yksi kommentoi.
– Andy Garcia? toinen väläyttää.
– Ootko Mikko Parikalle sukua? kolmas heittää.
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Julkaisunsa toisessa kuvassa Parikka poseeraa pikajuoksija Emma Tainion ja Susijengissä pelaavan koripalloilijan Elias Valtosen kanssa.