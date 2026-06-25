Aikaisemmin tällä viikolla kaksi pikkulasta löydettiin kuolleina autosta.
Ranskassa kolmevuotias poika on kuollut jäätyään helteessä loukkuun autoon. Poika kuoli Pariisin seudulla.
Poika oli livahtanut perheensä autoon, kun isä luuli pojan olevan nukkumassa. Lapsi ilmeisesti lukitsi itsensä auton sisään eikä päässyt enää ulos.
Vanhemmat löysivät hänet tajuttomana. Vanhemmat ja pelastajat eivät saaneet lasta elvytettyä.
Aiemmin tällä viikolla kaksi pientä lasta löydettiin kuolleina autosta Ranskan kaakkoisosassa.
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Ennätyshelteet
Ranska on kärsinyt tällä viikolla ennätyshelteistä monen muun Euroopan maan tavoin. Ranskassa mitattiin keskiviikkona kuumin päivä sitten vuoden 1947, keskilämpötilan noustessa 30 asteeseen.
Pariisissa lämpötilat nousivat samana päivänä 40,3 asteeseen, ylittäen 40 asteen neljännen kerran 150 vuoden aikana.
Meteorologit ovat varoittaneet, että viime viikolla alkanutta helleaaltoa voi verrata vuoden 2003 äärimmäisen kuumaan jaksoon, joka vaati lähes 15 000 ihmishenkeä koko maan laajuisesti.
Tällä hetkellä on epäselvää, kuinka monta ihmistä on kuollut Ranskassa helteen vuoksi.
Pariisin pormestari Emmanuel Grégoire kertoi aiemmin torstaina, että kuolonuhrien määrä pääkaupungissa on kasvussa, mutta hän ei antanut tarkkaa lukua.