Hurjien helteiden ennustetaan siirtyvän viikonlopuna aikana itäiseen Euroopaan.
Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio.
Uutistoimisto AFP:n mukaan kesäkuun keskilämpötilat ovat olleet Manner-Espanjassa kuumimmat sitten vuoden 1950.
Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista.
Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. Ranskan sähköverkko on kokenut kovia ja muun muassa maan länsiosissa oli keskiviikkona 24. kesäkuuta liki 70 000 taloutta ilman sähköä.
Pariisissa kuolleisuus on myös noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Gregoire.
BBC uutisoi Ranskan terveysministerin todenneen, että äärimmäisen helteen aiheuttamia kuolemia on nähty myös nuorilla, jotka kärsivät sydänongelmista. Maan pääminsteri Sébastien Lecornu on ilmoittanut, että sairaaloiden valmiustaso nostetaan korkeimmalle tasolle, jotta haavoittuvampia voidaan suojella kuumuudelta.
Britannian eilinen ennätys 36,1 astetta rikottiin tänään, kun maan ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila on kohonnut 36,4 asteeseen. Uusi ennätys mitattiin Somersetissa Länsi-Englannissa.