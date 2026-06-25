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Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. Ranskan sähköverkko on kokenut kovia ja muun muassa maan länsiosissa oli keskiviikkona 24. kesäkuuta liki 70 000 taloutta ilman sähköä.

Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista.

Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio.

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Ihmiset hakevat viilennystä merestä Iso-Britannian Brightonissa. AFP / Lehtikuva

Myös Suomi saa osansa

MTV Uutisten meteorologi Joonas Koskela kertoo, että helle kurittaa Eurooppaa vielä ainakin koko loppuviikon.

– Viikonloppuna tosin kuumimmat lämpötilat siirtyvät idemmäksi Saksan, Sveitsin ja Unkarin suuntaan.

– Kyllä se siltä näyttää, mutta muutaman asteen alemmat lämpötilat eivät vielä kovin paljon viilennä, kun mittari näyttää joka tapauksessa jotain 35–40 väliltä.