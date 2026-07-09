Miss Suomi Tara Lehtonen valmisti kesäisen mansikkaherkun. Nappaa ohje!

Vuoden 2025 Miss Suomi Tara Lehtonen valmisti Huomenta Suomen Julkkisten kesäkeittiössä -sarjassa herkullista mansikka-passionpavlovaa.

– Rakastan mansikoita ja tämä on mahtava kesäherkku, Lehtonen totesi valmistelujen ohessa.

Perinteisesti marengista, kermavaahdosta ja marjoista koostuva pavlova on melko vaivattomasti valmistuva herkku – varsinkin jos sen kokoaa kulhoon. Marenkia ei ole pakko valmistaa itse, sillä kaupasta saa sitä valmiinakin.

Lehtosen pavlovaherkussa maistuvat mansikoiden lisäksi mansikkakastike sekä passiohedelmä.

Katso jutun yllä olevalta videolta vinkit kesäherkkuun ja nappaa ohje: Tara Lehtosen kesäinen mansikka-passionpavlova