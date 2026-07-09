Miss Suomi Tara Lehtonen valmisti kesäisen mansikkaherkun. Nappaa ohje!
Vuoden 2025 Miss Suomi Tara Lehtonen valmisti Huomenta Suomen Julkkisten kesäkeittiössä -sarjassa herkullista mansikka-passionpavlovaa.
– Rakastan mansikoita ja tämä on mahtava kesäherkku, Lehtonen totesi valmistelujen ohessa.
Perinteisesti marengista, kermavaahdosta ja marjoista koostuva pavlova on melko vaivattomasti valmistuva herkku – varsinkin jos sen kokoaa kulhoon. Marenkia ei ole pakko valmistaa itse, sillä kaupasta saa sitä valmiinakin.
Lehtosen pavlovaherkussa maistuvat mansikoiden lisäksi mansikkakastike sekä passiohedelmä.