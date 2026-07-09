Espanjansiruetana on tärkeää tuhota luonnosta, mutta ei millä tahansa konstilla, muistuttaa Ruokavirasto.
Espanjansiruetanoita on osassa maata runsaasti, ja niiden lopettamisesta on käyty kuluneena kesänä kiivasta keskustelua.
Ruokavirasto muistuttaa tiedotteessaan, että niiden torjunnassa on käytettävä lopetustapaa, joka on mahdollisimman kivuton.
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Kiduttaminen on rikos
Eläinten lopettamisesta säädetään eläinten hyvinvointilaissa.
Yksi eläinten lopetusta koskevista vaatimuksista on se, että eläin on lopetettava nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla.
Eläin on tainnutettava, jos lopettamiseen käytetään menetelmää, joka ei johda eläimen kuolemaan heti. Tainnutusmenetelmän on oltava sellainen, että eläimen tajuttomuus säilyy sen kuolemaan saakka.
Eläimen saa lopettaa vain sellainen ihminen, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi.
Eläimen lopettajan on lisäksi varmistettava, että eläin on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimiin ryhdytään.