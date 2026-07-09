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Miehistö örvelsi ja oksensi baarissa – British Airwaysin lento peruttiin

Brittimedioissa kerrotaan, että juhlijat on hyllytetty ja tapauksesta on aloitettu tutkinta. Kuvat: AOP / Shutterstock

Julkaistu 09.07.2026 16:58

Brittimiehistö ryyppäsi ja oksenteli baarissa vain tunteja ennen lennon lähtöaikaa. British Airwaysin lento Barbadoksen pääkaupungista Bridgetownista Lontooseen jouduttiin perumaan menneenä sunnuntaina, koska koneen miehistö juhli rajusti hotellin baarissa vain tunteja ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa. London evening standard -lehden mukaan miehistön jäsenet piut paut välittivät tulevasta lennosta. Mediatietojen mukaan miehistöön kuuluvat henkilöt olivat juhlineet Barbadoksella vodkan ja oluen voimalla suositulla ranta-alueella sijaitsevan kalliin hotellin baarissa. The Sunin tietojen mukaan eräs lentoemännistä oli oksentanut baarissa, ja yksi stuerteista oli langennut maahan tai sammunut väkijuoman seurauksena. Medioissa käytetään termiä "collapse", jolla voidaan tarkoittaa kaatumista tai romahdusta. Juhlijat on hyllytetty ja tapauksesta on aloitettu tutkinta. Mediatietojen mukaan sivulliset olivat videoineet lentohenkilökunnan örvellystä. Erään humalalaisista kerrotaan tokaisseen: ”Olemme British Airwaysin miehistöä, entä sitten?” Lennon peruminen vaikutti yli 330 matkustajaan. 1:46

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Tommi Forsman MTV Uutiset Tommi Forsman työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana, editoivana toimittajana sekä etusivua taittavana toimittajana. Hän kirjoittaa laajasti eri aiheista.

Miehistö örvelsi – British Airwaysin lento peruttiin | MTV Uutiset