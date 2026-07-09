



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Anniina Valtonen yllätettiin täysin | MTV Uutiset



Anniina Valtonen yllätettiin täysin 9:01 Videolla: Anniina Valtonen kertoo, millainen tyyppi heidän esikoinen on kasvanut Julkaistu 09.07.2026 16:02 Silja Välske Anniina Valtonen yllättyi täysin baby showereistaan. Meteorologi Anniina Valtonen, 36, odottaa toista lastaan. Portion Boys -yhtyeestä tuttu Tiina Forsby jakoi Instagramissa otoksia Valtosen baby showreista. – Yllätys onnistui täydellisesti, Forsby kirjoittaa kuvien yhteydessä. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. Valtonen kertoo Instagramin Tarinat-osiossa olleensa lähdössä kauppaan, kun ystävät ilmestyivät ovelle. – Mielestäni oli ok lähteä kastematona ruokakauppaan, mutta pahoittelin ulkonäköäni näille ihanille tytöille kesämekoissa. – Kiitos murut ihan tosi paljon ihanasta yllätyksestä! Nämä olivat minun näköiset ja tähän olotilaan täydellisesti sopivat babyshowerit, hän kirjoittaa. Lue myös:

Anniina Valtonen sai kesken säälähetyksen korvanappiinsa erikoisen käskyn

Valtonen kertoi maaliskuussa perheenlisäyksestään. Hän on päivittänyt raskauden etenemistä sosiaalisen median seuraajilleen. Tällä viikolla hän kertoi olonsa olleen enemmän epämukava kuin mukava.

– En enää jaksa kauheasti seistä tai kävellä. Jalat väsyvät nopeasti. Tosin en ole niitä nähnyt enää viikkoihin, kun seison. Nukun myös huonosti. Heräilen siihen, että kylkiin ja lonkkiin sattuu. Nukkuma-asennonvaihto sekä sukkien jalkaan laitto ja yläkertaan kapuaminen tuntuvat urheilusuoritukselta.

Valtonen sanoo myös, ettei suosittele muuttoa lähellä laskettua aika.

– Se on raskaana olevan urheilusuoritus aivan omassa rasitussfäärissään. Kaiken tämän keskellä olen kiitollinen näistä viileämmistä ja sateisista kesäpäivistä, hän kirjoitti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.