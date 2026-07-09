Anniina Valtonen yllättyi täysin baby showereistaan.
Meteorologi Anniina Valtonen, 36, odottaa toista lastaan. Portion Boys -yhtyeestä tuttu Tiina Forsby jakoi Instagramissa otoksia Valtosen baby showreista.
– Yllätys onnistui täydellisesti, Forsby kirjoittaa kuvien yhteydessä.
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Valtonen kertoo Instagramin Tarinat-osiossa olleensa lähdössä kauppaan, kun ystävät ilmestyivät ovelle.
– Mielestäni oli ok lähteä kastematona ruokakauppaan, mutta pahoittelin ulkonäköäni näille ihanille tytöille kesämekoissa.
– Kiitos murut ihan tosi paljon ihanasta yllätyksestä! Nämä olivat minun näköiset ja tähän olotilaan täydellisesti sopivat babyshowerit, hän kirjoittaa.