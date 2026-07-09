Tuomarilegenda ja Fifan tuomaripäällikkö Pierluigi Collina on kommentoinut jyrkästi MM-kisojen tuomareihin kohdistunutta kritiikkiä.

MM-kisojen tuomarit ovat olleet suurennuslasin alla läpi turnauksen, eikä kyseenalaisilta ja puhuttavilta tuomioilta olla vältytty.

Muun muassa Englannin päävalmentaja Thomas Tuchel on kritisoinut voimakkaasti MM-kisojen erotuomareita.

Viimeisin kritiikki on kohdistunut Argentiinan ja Egyptin välisen MM-neljännesvälierän tapahtumiin. Egyptin hyökkääjä Mostafa Zico, jonka toinen maali hylättiin Argentiina-ottelussa, antoi tappioon päättyneen ottelun jälkeen rajun lausunnon tuomareista.

– Tuomari oli epäoikeudenmukainen alusta alkaen ja tuhosi ponnistelumme. Tämä turnaus on järjestetty. Onnittelut Argentiinalle maailmanmestaruudesta, Zico kommentoi vihjaten samalla tuomareiden suosivan Argentiinaa.

– Ehkä he halusivat maailmanmestarin ja Lionel Messin pysyvän mukana kisassa. Maailmanmestari sai tukea kaikilla tasoilla, Egyptin päävalmentaja Hossam Hassan komppasi.

Fifan erotuomaripäällikkö Pierluigi Collina on nyt saanut tarpeekseen suojatteihinsa kohdistuneesta kritiikistä ja laukomalla jykevän vastineen vastapalloon.

Collina painottaa, ettei yksikään Fifan erotuomari ole puolueellinen tai lahjottu.

– Tietysti tuomioihin liittyvät keskustelut ovat aina osa jalkapalloa, mutta perusteettomille syytöksille ei ole lajissamme tilaa. Kukaan ei voi kyseenalaistaa Fifan MM-otteluiden tuomareiden lahjomattomuutta. Kun niin tapahtuu, se voi aiheuttaa reaktioita, jotka johtavat heihin tai heidän perheeseensä kohdistuvaan uhkailuun. Se ei ole oikein, Collina jyrisee BBC:n mukaan.

Sosiaalisessa mediassa on virinnyt keskustelua siitä, että Fifa ja puheenjohtaja Gianni Infantino suosisivat Argentiinaa ja Lionel Messiä kohti maan toista perättäistä mestaruutta. Egyptiläisten syytökset ovat vain lyöneet bensaa jo kuumina roihunneisiin liekkeihin.

Collina vakuuttaa, että kukaan ei voi vaikuttaa erotuomareiden tekemiin päätöksiin kentällä.

– Kukaan ei voi väittää, että kukaan, edes Gianni Infantino, voisi vaikuttaa Fifan tuomarointiin. Infantino on aina tukenut täysillä tiimiämme ja antanut meidän toimia täysin itsenäisesti. Tuomarit tekevät rehellisiä päätöksiä, aivan kuten pelaajat ja valmentajatkin, he yrittävät aina tehdä parhaansa, Collina painottaa.

Collina, 66, valittiin oman erotuomariuransa aikana kuusi kertaa maailman parhaaksi tuomariksi. Hän toimi päätuomarina vuoden 2002 MM-finaalissa.