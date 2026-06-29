Ukrainassa lämpötila huitelee pitkälti yli 30 asteessa, mikä lisää sodankäynnin fyysistä kuormitusta.
Sää on sodassa yksi olennainen muuttuja. Ukrainaa koettelee tällä hetkellä helle, ja mittarilukemat ovat pitkälti yli 30 asteessa.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Henri Vanhasen mukaan korkeat lämpötilat lisäävät sotilaiden fyysistä kuormitusta.
– Voidaan puhua nestehukasta, uupumisesta ja lämpöstressistä, jotka heikentävät suorituskykyä. Tämä näkyy hyökkäys- ja puolustusoperaatioissa, Vanhanen sanoo.
Samaan aikaan logistiikan merkitys kasvaa, kun vettä, lääkintää ja muuta huoltoa tarvitaan enemmän.
Lue myös: MTV Tshernobylissä: Ukraina varautuu uuteen uhkaan radioaktiivisuuden keskellä
Tyttö leikkii vesisuihkulla Odessassa, Ukrainassa. Helle vaikuttaa olennaisesti myös sodankäyntiin./All Over Press
Ajoneuvot ja muu kalusto rasittuvat korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi kuiva maasto voi lisätä maastopalojen riskiä.
Kokoomuksen kansanedustajan, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan helle vaikuttaa kuitenkin oletettavasti enemmän venäläisiin.