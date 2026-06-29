Asiantuntija: Ukrainan hirmuhelteet vaikuttavat enemmän venäläisiin

– He hyökkäävät jalkaväellä, ja huolto ei pelaa. Siellä ei tarvitse montaa kilometriä mennä ilman vettä, niin on aivan kuitti. Puolustavilla ukrainalaisilla huolto pelaa paremmin ja he iskevät muun muassa drooneilla, joten heidän ei tarvitse juosta pusikoissa yhtä paljon, Toveri pohtii.