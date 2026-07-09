Joensuussa on sattunut vesiliikenneonnettomuus, kun 24-metrinen höyrylaiva osui Suvantosiltaan.
24-metrinen höyrylaiva ajautui matalikkoon matalan vedenpinnan ja voimakkaan virtauksen vuoksi. Tapahtumapaikaksi kerrotaan Suvantosilta, tiedottaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.
Aluksen kyydissä oli 12 henkilöä. Kukaan heistä ei loukkaantunut.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä hieman ennen puoli neljää iltapäivällä.
Pelastuslaitos on paikalla ja irrottaa pohjasta kiinni olevaa alusta.
Joensuussa järjestetään viikonloppuna höyrylaivojen regatta.