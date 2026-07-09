Britanniassa populistijohtaja joutuu vastakkain mystisen "Kreivi Roskisnaaman" kanssa. Täytevaalista on tulossa poliittinen sirkus.
Britannian johtaja populistipoliitikko ja Brexitin ajurina tunnettu Nigel Farage on joutunut erikoiseen tilanteeseen, uutisoi muun muassa CNN.
Rahasotkujen vuoksi kansanedustajan paikkansa jättänyt Farage ilmoitti näyttävästi, että Clacton-on-Sean (kaupunki Britanniassa) äänestyspiirin kansalaisten tulisi ratkaista hänen kohtalonsa.
Faragen eron vuoksi alueella täytyy järjestää täytevaali, mutta kaikki pääpuolueet ovat ilmoittaneet boikotoivansa vaalia, sillä ne pitävät tilannetta Faragen luomana julkisuustemppuna.
Nigel Farage Lontoossa kesäkuussa.
Käytännössä Farage siis erosi ja hakee vaaleissa takaisin omaa paikkaansa.
Populistipomo on jäämässä taistelemaan kansanedustajan paikasta brittiläisen koomikon luoman hahmon Count Binfacen, vapaasti suomennettuna "Kreivi Roskisnaaman" kanssa.
Bin-sanalla tarkoitetaan roskakoria tai roskista.
Kreivi Roskisnaama on koomikko Jon Harveyn luoma satiirihahmo, joka on nähty osallistumassa Britannian eri vaaleihin vuosien ajan.
Roskiskreivi on amerikkalaisen uutiskanavan CNN:n mukaan toistaiseksi ainoa varteenotettava tai tunnettu vastaehdokas Faragelle, muiden jäädessä marginaaliin.