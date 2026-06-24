Keskiviikosta ennustetaan tukalan kuumaa erityisesti Ranskassa ja Britanniassa.
Euroopan länsi- ja keskiosia kurittava poikkeuksellisen aikaisin alkanut ja historiallisen kuuma helleaalto ei osoita viilenemisen merkkejä lähipäivinä.
Ranskassa tehtiin eilen uusia lämpöennätyksiä, ja niitä saatetaan rikkoa myös tänään. Maan sääpalvelun Météo-Francen mukaan tiistai oli kuumin päivä sitten mittausten alkamisen vuonna 1947.
– Jos eilen Lounais-Ranskassa mitattu ylin lämpötila oli 44,3 astetta, veikkaan, että tänään jossain päin Ranskaa menee 45 astetta rikki, meteorologi Liisa Rintaniemi arvioi keskiviikkoaamuna.
Toulousessa Ranskassa lämpömittari näytti maanantaina 40 asteen lukemia./All Over Press
Eilinen ennätyslukema perustuu 30 havaintoaseman koko vuorokauden keskiarvoon. Myös yölämpötilat olivat korkeimmat sitten vuoden 1947.
Kaikkien aikojen korkein yksittäinen lukema, 46,0 astetta, mitattiin Vérarguesissa Etelä-Ranskassa 28. kesäkuuta 2019.