Heinäkuun alun helleaalto on aiheuttanut Euroopassa laajoja metsäpaloja, jotka uhkaavat levitä. Katso sääennuste tuleville viikoille yltä.

Kesän toinen helleaalto Euroopan osalta on saanut aikaan laajoja metsäpaloja. Meteorologi Pekka Pouta uskoo, että ne leviävät pian Portugalista ja Espanjasta pohjoisemmaksi.

– Pelkään, että tämä alkaa levitä Ranskaan.

Ranskan lisäksi muun muassa Isossa-Britanniassa ja Espanjassa koettiin historian kuumin kesäkuu, kun sitä verrataan kansalliseen keskiarvoon.

Kesäkuun lämpöennätys rikottiinkin yli 12 maassa Euroopassa. Joissain maissa ennätys rikottiin usealla lämpöasteella, kertoo BBC.

Toinen aalto

Kesäkuun helleaalto ei saanut kuitenkaan vielä aikaan laajoja metsäpaloja, mutta nyt heinäkuussa niistä kärsitään.

Pouta kertoo, että 40 lämpöastetta haihduttaa jopa kolme kertaa enemmän kosteutta kuin 20 astetta. Haihtumisen kasvu ei ole siis lineaarista, vaan eksponentiaalista.

– Se on korkoa korolle -ilmiö. Jokainen aste lisää mahdollista haihduntaa seitsemän prosenttia.

Lopulta luonnosta loppuu haihdutettava, tulee liian kuivaa ja se saa aikaan metsäpaloja.

– Veikkaan, että pahimpien palojen uhka on seuraavaksi etelä- ja lounaisosassa Ranskaa.

Alueella lämpötilat nousevat viikon kuluessa jopa 40 asteeseen, yölläkin lämpöä voi olla yli 25 astetta.