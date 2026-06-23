Helleaalto on nostanut lämpötilat poikkeuksellisen korkealle eri puolilla Eurooppaa.
Hirmuhelteet piinaavat yhä laajoja osia Länsi- ja Keski-Eurooppaa. Britanniassa tiistaista ennustetaan vuoden kuuminta päivää ja lämpötilojen odotetaan kohoavan paikoin yli 35 asteeseen. Lontoon seudulla elohopea voi nousta jopa 36–37 asteeseen.
Britannian ilmatieteen laitoksen Met Officen mukaan Englannin eteläosissa lämpötilat voivat lähipäivinä kohota jopa 38 asteeseen.
Met Office on antanut harvinaisen punaisen varoituksen äärimmäisestä kuumuudesta osiin Englantia ja Walesia keskiviikoksi ja torstaiksi. Samalla ennustetaan trooppisia öitä, jolloin lämpötila ei laske alle 20 asteen.
Englannin eteläosissa lämpötilat voivat lähipäivinä kohota jopa 38 asteeseen.STELLA Pictures / ddp
Lontoon liikenneverkossa on ollut tiistaina merkittäviä häiriöitä, jotka ovat johtuneet osittain äärimmäisestä kuumuudesta.
Ranskassa hirmuhelteitä
Hellevaroituksia on annettu laajalti myös muualla Euroopassa. Ranskassa punainen varoitus koskee suurta osaa maasta, ja lämpötilojen ennustetaan nousevan paikoin jopa 42 asteeseen. Myös satoja kouluja on määrätty suljettaviksi helteiden takia.
Ranskan pääministerin Sébastien Lecornun on määrä pitää tiistaina kriisikokous.
Météo-France-sääpalvelun mukaan viime yö oli Ranskassa kuumin sitten mittausten alkamisen vuonna 1947.
Maanantain ja tiistain välisenä yönä 30 mittausaseman keskiarvona mitattu alustava yölämpötila oli 21,6 astetta. Aiempi ennätys oli 21,4 astetta, ja se mitattiin heinäkuussa 2019, kertoo ranskalaislehti Le Monde.