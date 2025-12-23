Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen maalivahti Kasimir Kaskisuon kanssa, jääkiekon Mestis-seura tiedottaa. Sopimuksessa on optio kaudesta 2026–2027.

Kaskisuo, 32, suuntasi Pohjois-Amerikkaan vuonna 2013, minkä jälkeen hän on pelannut 108 AHL-ottelua ja saanut NHL-kokemusta kahden pelin verran.

– Saamme joukkueeseen huippuammattilaisen, jolla on kokemusta kovista peleistä isommissa kaukaloissa. "Kassu" on todistanut niin Pohjois-Amerikassa kuin Ruotsin pääsarjassa pystyvänsä pelaamaan todella korkealla tasolla, Kiekko-Poikien manageri Jaakko Lipponen kommentoi tiedotteessa.

Kaskisuo on pelannut syyskaudella yhden ECHL-ottelun Utah Grizzliesissä. Ruotsin SHL:ssä hän kiekkoili 60 ottelua kausina 2021–2023.

– Hienoa päästä 12 vuoden jälkeen Suomeen pelaamaan ja erityisesti Joensuuhun hyvän jengin mukaan tavoittelemaan Liiga-paikkaa, Kaskisuo toteaa.

Kiekko-Pojat voi hakea liigalisenssiä ensi kaudelle, jos se voittaa Mestiksen mestaruuden tai on Jokerien perässä toinen tulevana keväänä.