TUTOn Elis Välilä on saanut kolmen ottelun pelikiellon Mestiksen puolivälierien avauskierroksen taklauksestaan.
Välilä taklasi K-Vantaan Hugo Rikkilää kovalla tilannenopeudella päähän maanantaina, kun joukkueet kohtasivat puolivälierien avausosassa. Taklaus tapahtui toisen erän puolivälin jälkeen. K-Vantaa johti ottelua 5–1.
Ulosajorangaistuksen saaneelle Välilälle langetettiin nyt kolmen ottelun lisäpanna.
– Saadun selvityksen mukaan taklaus osuu vastustajaa päähän. Kurinpitoryhmä katsoo, että taklauksen kohteena olevan pelaajan asema ei muutu siten äkillisesti juuri ennen taklausta, etteikö taklaavalla pelaajalla olisi aikaa reagoida tähän. Näin kyseessä on edellä kuvatun sääntökohdan tarkoittama sääntöjenvastainen taklaus päähän, Mestiksen kurinpitopäätöksessä muotoillaan.
Ratkaisussa todetaan, että tilanne on tullut Välilän eteen nopeasti. Hänellä oli kuitenkin ensisijainen velvollisuus taklata puhtaasti. Rangaistusta korottavana tekijänä on otettu huomioon Rikkilän haavoittuvainen asema.
– Edelleen tulee huomioida taklaavan pelaajan tuntuva vauhti, mikä osaltaan lisää tilanteen loukkaantumisriskiä, päätös jatkuu.
Välilä on sivussa ottelusarjan kolmesta seuraavasta pelistä. Kun välieräpaikka ratkeaa neljällä voitolla, on jopa mahdollista, että Välilän kevään pelit ovat ohi.
Kiekko-Vantaa johtaa sarjaa 1–0, kun se vei avausosan 6–1. Sarja jatkuu tänään.