Mestis-seura Joensuun Kiekko-Pojat ilmoittaa virallisesti tavoittelevansa liigapaikkaa ensi kaudelle.

Ennen kuin suomalaisen jääkiekon ylimmällä sarjatasolla siirrytään 14+10 joukkueen sarjamalliin, ensi kaudella ollaan pelaamassa siirtymäkausi. Tuolloin SM-liigassa voi olla mukana enimmillään 18 joukkuetta.

Helsingin Jokereille on tarjolla liigapaikka viime kauden Mestis-mestarina. Sen lisäksi paikkaa voi hakea Mestiksen tällä kaudella voittava seura tai toinen finalisti, jos Jokerit voittaa jälleen mestaruuden.

Joensuun Kiekko-Pojat Oy:n hallitus on päättänyt seuran hakevan liigalisenssiä ensi kaudelle, mikäli urheilullinen menestys sen sallii.

– Olemme käyneet liigatason yhteistyöneuvotteluja useiden kumppaneidemme kanssa ja vastaanotto on ollut suorastaan huikea. Pohjois-Karjalan talousalueella on aidosti tilausta tälle kokonaisuudelle, kuten olemme aiemminkin todenneet, kommentoi tänään tiistaina julkaistussa tiedotteessa Kiekko-Poikien pääomistaja ja manageri Jaakko Lipponen.

– Pelit jatkuvat, joukkue on sarjakärjessä ja tulevaisuuteen voidaan katsoa luottavaisin mielin. Haluamme rakentaa tätä yhdessä alueen ihmisten ja yritysten kanssa. Käynnissä oleva kannattajaosakeanti tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden tulla mukaan kehittämään pohjoiskarjalaista jääkiekkoa ja sen ympärille syntyvää yhteisöä pitkälle tulevaisuuteen.