Mikkelin Jukurit teki maalivahtivaihdon ensi kaudeksi Liigaan nousevan Helsingin Jokerien kanssa.

Jukurit kertoi tiedotteessaan hankkineensa Jokereista 21-vuotiaan Sisu Heikkerin loppukauden sopimuksella. Maalivahti Eetu Anttila pelaa loppukauden puolestaan Jokerien Mestis-joukkueessa.



Jukurit ilmoitti samalla, että joukkueen ranskalaisen kakkosmaalivahdin Matthieu Herpinin kausi on ohi.



Heikkeri, 21, valittiin viime kaudella Mestiksen parhaaksi maalivahdiksi ja sarjan ykköstähdistöön. Mestiksen mestaruuden viime keväänä voittanut Heikkeri kirjasi runkosarjassa torjuntaprosentin 92,6, mutta tällä kaudella hän on pelannut vain 12 ottelua torjuntaprosentilla 87,9.



Anttila, 26, on kärsinyt reilun vuoden verran terveysmurheista ja hakee pelituntumaa nyt Mestiksestä.



Heikkeri on Jukurien kokoonpanossa jo keskiviikkona, kun mikkeliläisjoukkue kohtaa vierasottelussa Kiekko-Espoon.



Jukurit on Liigan sarjataulukossa sijalla 14. Joukkue on seitsemän pisteen päässä viimeiseen pudotuspelipaikkaan oikeuttavasta 12. sijasta.