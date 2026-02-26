SM-liigassa pelaavan Mikkelin Jukureiden superlupaus Alberts Smits, 18, siirtyy loppukaudeksi Saksan DEL:ssä pelaavan Red Bull Münchenin riveihin.

Jukureiden tiedotteen mukaan kyseessä on loppukauden kattava vuokrasopimus, jolla pyritään keräämään taloudellisia säästöjä ensi kautta ajatellen.

– Kaikki nämä toimenpiteet mitä olemme jo tehneet ja tulemme tekemään tähtäävät siihen, että olemme ensi kaudella vahvempia. Kaikki nämä korvaukset mitä pelaajista saamme tulevat auttamaan meitä ensi kauden urheilutoiminnassa. Tämän kuluvan kauden osalta omille nuorille tulee nyt näytönpaikkoja ja kuten eilen nähtiin, niin hienosti pojat vastasivat huutoon. Meillä on tehty junioripuolella laadukasta työtä, Jukureiden urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen sanoo tiedotteessa.

Smitsin sopimus Jukureiden kanssa ulottuu kauden 2027-28 loppuun asti.

Latvian olympiajoukkueessakin viilettänyt Smits on pelannut Jukureiden takalinjoilla erinomaisesti. Hän on tehnyt 38 ottelussa 13 (6+7) tehopistettä.

Häntä pidetään laajalti tulevan NHL-varaustilaisuuden kärkipään varauksena.