Vuokralaiset vaativat vuokranalennusta rakennustöiden aiheuttaman haitan vuoksi.

Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tuli tapaus, jossa vuokralaiset vaativat vuokranalennusta kerrostalonsa piha-aluella ja sen läheisyydessä aloitettujen rakennustöiden vuoksi.

Vuokralaiset vuokrasivat kerrostalokaksion huhtikuussa 2022. Lokakuussa samana vuonna alkoivat rakennustyöt, joista aiheutuneen asumishaitan vuoksi vuokralaiset vaativat 15 prosentin alennusta vuokraansa remontin päättymiseen asti.

Vuokralaisten mukaan rakennustyöt aiheuttivat muun muassa meteliä, tärinää ja asunnon näkymien pilaantumista. Lisäksi remontti vaikutti vuokralaisten yksityisyyteen, sillä heidän mukaansa rakennustyöntekijät näkivät suoraan heidän asuntoonsa. Kerrostalon pääovi oli pois käytöstä.

Myöhemmin oli myös alkamassa kellariremontti, jonka he pelkäsivät aiheuttavan lisää ongelmia. Remonteista ei heidän mukaansa ollut puhe heidän muuttaessaan asuntoon alun perin.

Vuokranantaja kiisti vaatimukset

Vuokranantajan mukaan rakennustyöt rajoittuivat kokonaisuudessaan huoneiston ulkopuolelle, eikä mikään osa huoneistosta ollut pois käytöstä.

Näköesteenä toimivien sälekaihtimien hankinta kuuluu vuokralaisille, vuokranantaja muistutti vastauksessaan.

Kerrostalon pääovi oli todella pois käytöstä, mutta asukkaita tiedotettiin, että kulku on kellarikerroksen kautta.

Rakennustyömaailla tehtiin töitä pääsääntöisesti kello 7–15.30. Aikaikkunan ulkoipuolella tehty työt eivät vuokranantajan mukaan aiheuttaneet äänihaittaa.

Töistä tiedotettiin asukkailla puoli vuotta ennen niiden alkua.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

– Lain 23 §:n 2 momentin mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa, lautakunnan joulukuussa 2025 antamassa ratkaisussa muistutetaan.

Lautakunta huomauttaa, että vaikkei vuokrahuoneistossa tehtäisi remonttia, voivat muualla tehtävät rakennustyöt aiheuttaa meluhaittaa.

Muuttaessaan kerrostaloon vuokralaisen tulee lautakunnan mukaan lähtökohtaisesti varautua siihen, että esimerkiksi muista asunnoista tai korjaustöistä johtuen asuntoon saattaa kuulua ääniä. Asiassa ei ole ilmennyt, että asunnon hiljaisuudesta päiväsaikaan olisi erikseen sovittu.

Vaikkei lautakunnalle selvinnyt, ilmoitettiinko vuokralaisille alkavasta rakennustyöstä jo vuokrasopimusta tehtäessä, rakennustyöstä on ollut ilmoitus kerrostalon ilmoitustaululla vuokralaisten käydessä katsomassa asuntoa. Lisäksi asukkaille jaettiin erillinen ilmoitus alkavista töistä syyskuussa 2022. Rakennustöiden ei näytetty aiheuttaneen tavanomaisesta poikkeavaa haittaa.

Lautakunnan mukaan piha-alueen poistuminen käytöstä remontin vuoksi ei oikeuta vuokranalennukseen. Vuokralaiset eivät myöskään osoittaneet selvitystä siitä, että kellariremontista olisi aiheutunut asumishaittaa, joka oikeuttaisi vuokranalennukseen.

Kaiken kaikkiaan lautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että vuokralaisella olisi ollut oikeus vuokranalennukseen asumishaittaa aiheuttavan puutteen vuoksi.

Niinpä lautakunnan yksipuolisen päätöksen mukaan asiassa ei ole perusteita suosittaa vuokranalennusta.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta