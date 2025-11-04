Vuokralaisen kissa aiheutti vaurioita asuntoon, minkä vuoksi vuokralaisen tulisi maksaa vuokranantajalle 9 152,55 euroa korjauskuluja, toteaa kuluttajariitalautakunta lokakuisessa päätöksessään.
Tamperelaiseen kaksioon vuonna 2021 muuttanut vuokralainen asui asunnossa kissansa kanssa lähes vuoden.
Vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantaja teetti remontin väittämiensä homevaurioiden vuoksi ja lähetti laskun vuokralaiselle.
Vuokralainen vaati, että vuokranantaja luopuu perimästä lähettämäänsä laskua.
Kosteusmittauksissa kävi ilmi, ettei huoneiston rakenteissa ollut poikkeavia pintakosteuslukemia.
Päätöksessä kuitenkin kerrotaan, että huoneistossa hajuhaittoja aiheuttivat vuokralaisen kissan jättämät virtsajäljet.
Tarkastusraportin mukaan huoneiston käytävällä, kahdessa asuinhuoneessa ja ilmeisesti vaatehuoneessa havaittiin laajalti kissan virtsan voimakasta hajua.
Lattioissa kerrottiin olleen myös virtsan aiheuttamia värimuunnoksia sekä seinälevytysten alaosissa paikoin vaurioita.