Asko ja Sotka -huonekaluketjujen konkurssissa on alustavien tietojen mukaan jäänyt jumiin tuhansien asiakkaiden tilauksia.

Askon ja Sotkan huonekaluketjujen taustayhtiön Indoor Groupin verkkosivuilla kerrotaan, että konkurssihallinnon alustavien tietojen mukaan yhtiöllä on konkurssiin asettamishetkellä ollut tuhansia asiakkaita, jotka ovat maksaneet tilaamansa tuotteen joko osittain tai kokonaan, mutta eivät ole vielä saaneet tuotetta.

Tiedotteessa sanotaan, että tilattuja tuotteita koskeva selvitystyö on käynnissä.

Indoor Group asetettiin konkurssiin tiistaina.