Asiakas solmi määräaikaisen sähkösopimuksen väärillä hinnoilla – "Kuluttajan olisi tullut ymmärtää"

Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tuli tapaus, jossa kuluttaja oli solminut sähköyhtiön kanssa sopimuksen, mutta hinnat olivatkin virheelliset.

Kuluttaja solmi tammikuussa 2024 sähköyhtiön kanssa kahden vuoden määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen. Sopimusvahvistuksessa perusmaksuksi oli kirjattu 10,55 euroa kuukaudessa ja sähköenergian hinnaksi 2,81 senttiä kilowattitunnilta.

Vastoin asiakkaan toiveita sähköyhtiö tarjosi erheen huomattuaan hänelle mahdollisuutta joko vaihtaa sopimusta tai irtisanoa se.

Kuluttajariitalautakunnan selvittelyyn tulikin se, olisiko asiakkaan pitänyt ymmärtää, että hinnat olivat ilmaisuerehdyksen seurauksena lipsahtaneet väärin päin.

Asiakas olisi halunnut jatkaa sopimusta

Asiakkaan perustelujen mukaan sopimuksen hintavirhe ei ollut niin ilmeinen, että hänen olisi pitänyt ymmärtää sopimusvahvistuksen saaneen muun sisällön kuin oli tarkoitettu. Sähkösopimuksia markkinoitiin rajoitettuna kampanjaeränä, joten kuluttaja kertoi perusteluissa kokeneensa erityistä syytä luottaa ilmoitettuihin hintoihin.

Asiakas vaati, että hänen solmimansa sopimus pysyisi voimassa.

Sähköyhtiö kiisti vaatimuksen

Sähköyhtiö kertoo perusteluissaan, että tietojärjestelmään kirjattiin perusmaksun ja sähköenergianhinnat väärin päin inhimillisen virheen vuoksi. Sekä perusmaksu että energian hinta ovat merkittävästi poikenneet vastaavien sopimusten hinnoista, joten kuluttajan olisi sähköyhtiön mielestä pitänyt ymmärtää, että hinnat eivät ole oikein.

Kuluttajalle tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa sopimusta tai irtisanoa se. Kuluttaja päätti päättää sopimuksen maaliskuussa 2024.

Lautakunnan mukaan kuluttajan olisi pitänyt hoksata väärät hinnat

Kuluttajariitalautakunta kertoo 30. tammikuuta antamassaan ratkaisussaan seuraavaa: Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 32 §:n 1 momentin mukaan, jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen johdosta saanut toisen sisällyksen kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

Lautakunta huomauttaa, että sähkösopimuksen tekoa edeltää usein kuluttajan tekemä sähkön hintavertailu, mikä lisää osaltaan kuluttajien hintatietoisuutta. Lautakunta toteaakin, että 10,55 euron kuukausittainen perusmaksu on selkeästi korkeampi kuin yleensä kotitalouksille tarjottavissa määräaikaisissa sähkösopimuksissa. Myös 2,81 sentin kilowattituntikohtaista energian hintaa on lautakunnan mielestä pidettävä erityisesti nykyisessä, mutta jo energiakriisiä edeltäneessäkin, markkinatilanteessa huomattavan edullisena.

– Kun huomioon otetaan se, että perusmaksu ja sähköenergian hinta ovat tässä tapauksessa molemmat huomattavasti poikenneet siitä, mitä kyseiset veloitukset muissa vastaavissa sopimuksissa yleensä ovat, lautakunta katsoo, että kuluttajan olisi tullut ymmärtää, että sähköyhtiön tahdonilmaisu on erhekirjoituksen seurauksena saanut muun sisällön kuin oli tarkoitettu, ratkaisussa kirjoitetaan.

Lautakunnan mielipide ottaa huomioon senkin, että sähkösopimusta on markkinoitu kampanjahinnalla. Niinpä lautakunta ei suosita asiakkaalle hyvitystä.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat suosituksia.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta