Myyjä ei halunnut korvata auton korjauskustannuksia, kun auto rikkoutui reilun vuoden käytön jälkeen. Tapausta arvioi kuluttajariitalautakunta.

Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tuli tapaus, jossa kuluttaja vaati automyyjää korvaamaan auton ilmastointilaitteen korjauskustannukset, kun auto rikkoutui käyttökelvottomaksi reilun vuoden käytön jälkeen.

Mitä kuluttaja vaatii?

Kuluttaja osti lokakuussa 2022 vuonna 2021 käyttöönotetun Mercedes-Benz EQA 250 täyssähköhenkilöauton maksaen siitä 60 300 euroa.

Kaupantekohetkellä matkamittarissa oli lukema 9 000 kilometriä.

Auton mittarilukeman ollessa 39 800 kilometriä uudehko auto rikkoutui kuluttajan mukaan käyttökelvottomaksi. Kuluttaja totesi virheen joulukuussa 2023 ja ilmoitti siitä tammikuussa 2024.

Autossa oli vaurio ilmastointilaitteessa. Sen vuoksi auton sisätilat eivät lämmenneet.

Kuluttaja vaati myyjää korvaamaan korjauskustannukset täysimääräisesti eli yhteensä 6 050 euroa.

Kuluttajan mukaan myyjä on tiennyt, ettei vikaa voi paikantaa ennen auton purkamista. Myyjä on myös tiennyt, että auto korjataan samalla. Kuluttaja kokee, ettei myyjä ole koko aikana osoittanut kyseenalaistavansa toimenpiteitä eikä ilmoittanut haluavansa toisen korjaamon mielipiteet.

Kun korjaus oli tehty, myyjä kuitenkin kyseenalaisti tehdyt toimenpiteet huolimatta siitä, että ne olivat maahantuojan ohjeiden mukaiset. Myyjä kieltäytyi korvaamasta korjauskustannuksia täysimääräisesti tai edes hyväksyttävästi.

Tähän myyjä vetosi: Ei saanut vaikuttaa kustannuksiin

Myyjä katsoi vastineessaan osallistuneensa jo kohtuullisesti korjauskuluihin ja ohjeistaneensa kuluttajaa alun perin toimittamaan myyjälle vikadiagnoosin ja kustannusarvion. Korjaamo antoi tässä vaiheessa suuntaa antavan 3 700 euron suuruisen kustannusarvion.

Myyjän mukaan kuluttaja korjautti auton ilman, että myyjällä oli mahdollisuutta vaikuttaa kustannuksiin.

Vastineessaan myyjä kertoo maksaneensa korjaamolle 605 euroa ja kuluttajalle vielä 1 395 euroa. Yhteensä siis 2 000 euroa.

Korjaamiseen käytetyt osat olisi myyjän mukaan voinut saada 1 602 eurolla, kun korjaamolla ne maksoivat 3 422 euroa. Lisäksi työ olisi voitu suorittaa myyjän yhteistyökorjaamolla edullisemmin.

Myyjä katsoo olevansa osavastuussa vain ilmastoinnin putken korjaamisen kustannuksista, kun kuluttaja on teettänyt autoon myös muita suositeltuja korjaustoimia, jotka eivät olleet välttämättömiä.

"Myyjä ei saa vedota siihen, ettei..."

Sen ratkaisemiseksi, miltä osin myyjä on vastuussa korjauskuluista, on kuluttajariitalautakunnan mukaan otettava kantaa siihen, onko kuluttaja tiedottanut myyjää korjaustarpeista asianmukaisesti.

Lisäksi on selvitettävä, ovatko kaikki korjaukset olleet tarpeellisia sekä se, onko auto tullut niiden myötä vastaavia autoja parempaan kuntoon.

– Kuluttajalla on oikeus valintansa mukaan vaatia, että myyjä joko korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä ostajan vaatimalla tavalla tai lainkaan, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia, kuluttajariitalautakunta muistuttaa joulukuussa 2025 antamassaan ratkaisussa.

Huomioon tulee ottaa eritoten virheen merkitys sekä tavaran arvo ilman virhettä sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla ilman merkittävää haittaa ostajalle.

– Myyjä ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta.

– Virheen oikaiseminen tulee suorittaa siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia taikka merkittävää haittaa ottaen huomioon tavaran luonne ja tarkoitus, jota varten ostaja hankki tavaran, ratkaisussa todetaan kuluttajansuojalakiin vedoten.

Oliko myyjällä tilaisuus vaikuttaa?

Kuluttajariitalautakunta tutustui kuluttajan, myyjän sekä korjaamon välisiin sähköpostiviesteihin.

Viestien perusteella lautakunta toteaa ratkaisussaan, että myyjällä on ollut tilaisuus keskeyttää korjaamon toimenpiteet kuultuaan mahdollisesti vaihdettavien osien arvon ja sen, ettei kustannuslaskelmaa voida tarkemmin antaa.

Myyjä olisi tässä vaiheessa voinut ryhtyä toimenpiteisiin yhteystyökorjaamonsa kanssa.

– Myyjällä voi myös olettaa olevan autonkorjaamisprosessista kuluttajaa parempi asiantuntemus, ja siten kuluttajaa parempi pätevyys arvioida prosessin etenemistä ja tarvittaessa reagoida siihen, ratkaisussa huomautetaan.

Kuluttajariitalautakunta arvioi myös sitä, olisiko kuluttajan tullut jäädä odottamaan oikaisua myyjän puolelta.

Myyjä reagoi kuluttajan ja korjaamon yhteydenottoihin vasta kuukauden päästä siitä, kun se on lautakunnan arvion mukaan saanut riittävät tiedot virheen olemassaolon ja laadun toteamiseksi.

Niinpä lautakunnan arvion mukaan myyjä ei reagoinut tarpeeksi nopeasti ja näin ollen menetti oikeutensa vedota siihen, ettei sillä ollut tilaisuutta virheen oikaisuun.

Kuluttajalla oikeus korvaukseen

Lautakunta toteaa, että kuluttajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsi tavaran virheen vuoksi.

– Lautakunta pitää luotettavana korjaamon kertomaa siitä, että autolle tehdyt korjaustoimenpiteet on tehty asianmukaisesti maahantuojan vahvistamaa korjaus-suunnitelmaa noudattaen ja hyödyntäen maahantuojan teknistä tukea. Näin ollen lautakunta katsoo, että kyseiset korjaustoimenpiteet on tullut suorittaa vian korjaamiseksi.

Myyjä ei lautakunnan arvion mukaan ole esittänyt näyttöä siitä, että se olisi saanut korjauksessa käytetyt osat tai työn halvemmalla.

– Lautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan vahingonkorvauksen määrän arvioinnissa voidaan ottaa huomioon kuluttajan korjauksesta saama hyöty, jolloin kuluttajan ja myyjän vastuuta korjauskustannuksista jaetaan. Koska ilmastointilaitteelle ei ole huolto-ohjelmassa määritelty nimenomaista vaihtoväliä, tulee sen lähtökohtaisesti kestää koko auton elinkaaren ajan.

– Näin ollen kuluttaja ei ole saanut korjauksesta hyötyä esimerkiksi tulevien korjauskustannusten vähenemisenä tai auton arvon nousun muodossa. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että kuluttajalla on oikeus saada myyjältä korvauksena hänelle maksettavakseen tulleet korjauskustannukset kokonaisuudessaan.

Kuluttjariitalautakunta suosittaa yksimielisellä päätöksellä, että myyjä maksaa kuluttajalle vahingonkorvauksena vielä 4 050 euroa maksettuaan aiemmin jo 2 000 euroa.

Lähde: Kuluttajariitalautakunta