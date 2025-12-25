Venäjän ja Viron rajalla on ollut syksyllä kireä tunnelma.

Viro varoittaa Venäjää lähettämästä maahan niin sanottuja pieniä vihreitä miehiä.

Jos venäläiset pienet vihreät miehet ylittäisivät Viron rajan, niitä vastaan käytettäisiin tappavaa voimaa, sanoi Viron ulkoministeri Margus Tsahkna puolalaismedioille antamassaan haastattelussa.

Tsahkna kommentoi syksyn aikana tapahtuneita Venäjän ja Viron välisiä rajaselkkauksia.

– Sanon tämän nyt suoraan: Jos pienet vihreät miehet ylittävät rajamme, me ammumme heidät. Näistä seurauksista ei väitellä. Jos Venäjä ei ole varma, kuinka toimimme, he voivat testata meitä, Tsahkna sanoi.

Tsahknan kommenteista uutisoi muun muassa puolalaismedia RMF24.

Venäjä valtasi Ukrainan Krimin niemimaan pienillä vihreillä miehillä eli tunnuksettomilla ja kasvonsa peittäneillä sotilailla helmi-maaliskuussa 2014.

Kahden kuukauden ajan Venäjä kiisti osallisuutensa hyökkäykseen. Huhtikuussa 2014 presidentti Vladimir Putin kuitenkin myönsi Venäjän asevoimien toimineen Ukrainassa.

Pienet vihreät miehet koostuivat useiden eri lähteiden mukaan pääasiassa Venäjän asevoimien erikoisjoukoista ja Wagner-palkkasotilasryhmän taistelijoista.

"Putinin täytyy muistaa se"

Viron ulkoministeri vakuuttaa maan ampuvan alas sellaiset venäläiset sotilaskoneet, jotka uhkaavat maan turvallisuutta.

– Tämä on punainen linja ja Putinin täytyy muistaa se. Hänen täytyy tietää, että tämä on Naton aluetta, eikä aggressiivinen käytös jää rankaisematta, Tsahkna lausui.

Venäjä on helmikuussa 2022 Ukrainaan aloittamansa suurhyökkäyksen aikana loukannut useiden valtioiden ilmatilaa.

Vakavin tapaus sattui syyskuussa Puolassa, jolloin puolustusliitto Naton koneet ampuivat alas venäläisiä drooneja.

Syyskuussa Venäjän hävittäjät myös loukkasivat Viron ilmatilaa 12 minuutin ajan. Toukokuussa Venäjän sotilaslentokoneet loukkasivat Suomen ilmatilaa kahden minuutin ajan.

Rajalla tapahtunut

Lokakuussa Viron rajalle ilmestyi tunnuksettomia ja aseistautuneita venäläisiä.

Joulukuun 17. päivänä virolaismedia Postimees puolestaan uutisoi Viron poliisin ja rajavartiolaitoksen havainneen Narvajoella kolmen venäläisen rajavartijan ylittäneen rajan laittomasti.

– Olemme havainneet heitä (venäläisiä) jatkuvasti. Meillä on monia raportteja Narvan rajakaupungista, ulkoministeri Tsahkna sanoi.

Laittoman rajanylityksen jälkeen ilmatyynyaluksella liikkuneet venäläiset palasivat omalle puolelleen rajaa, Postimees kertoo.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshesin mukaan Viron rajalla lokakuussa nähdyt tunnuksettomat venäläissotilaat saivat osakseen liikaa huomiota.

– Mitä Venäjä sitten halusikaan sotilaillaan osoittaa, sai se enemmän huomiota kuin oli tarpeen, hän arvioi lokakuussa MTV Uutisille.