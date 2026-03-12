Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa haettiin konkurssiin noin 380 yritystä.
Konkurssihakemuksia tehtiin noin 50 enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.
Vireille pantujen konkurssien liukuva vuosisumma lähestyi helmikuussa 4 000 konkurssin rajaa. Määrä ylittää 2000-luvun finanssikriisin aikaisen ennätyksen.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 konkurssien suurin vuosimäärä oli korkeimmillaan noin 3 300 konkurssin paikkeilla.
Yksittäisistä toimialoista helmikuussa haettiin konkurssiin eniten rakennusalan ja kaupan alan yrityksiä.