Ateneumissa avautuva Eero Nelimarkan muistonäyttely esittelee taiteilijasta vähemmän tunnettuja puolia.

Ateneumissa avautuu perjantaina Eero Nelimarkan (1891–1977) koko uran kattava laaja muistonäyttely.

Nelimarkan tuotantoa ei ole ollut laajasti esillä Suomessa 1980-luvun jälkeen.

– Nyt oli aika katsoa ja tutkia Eero Nelimarkkaa, mitä hän oikein teki koko pitkän uransa aikana. Nimenä hän on tunnettu, mutta tunnetaanko me oikeastaan, mitä kaikkea hän teki. Näyttely tuo hyvin esille hänen monipuolisuutensa, kertoo museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff.

Vaasassa pyykkärinpoikana syntynyt Nelimarkka nousi yhdeksi Suomen suosituimmista taiteilijoista, jonka teoksia ostettiin aikoinaan runsaasti suomalaisiin koteihin.

Ateneumin muistonäyttely on avoinna syyskuun puoliväliin saakka.

Nelimarkka tunnetaan erityisesti omakuvista ja Etelä-Pohjanmaan maisemien maalarina.



– Nuorempi polvi ei tunne ollenkaan Nelimarkkaa. Hän on jäänyt unohduksiin. Tämä hieno taitelija. Lisäksi halusimme nostaa enemmän 1900-luvulla toiminutta taitelijaa, lisää von Bonsdorff.

Nelimarkka löysi pohjalaiset kulttuurimaisemat 1930-luvulla.

– Tässä vaiheessa hänelle kertyi ostajakuntaa teoksille. Hänestä tuli kotien taitelija, että hän on ollut hyvin, hyvin tunnettu suuren yleisön keskuudesta maisemista, kertoo näyttelyn kuraattori Riitta Ojanperä.

Ojanperän mukaan pelkän maiseman sijaan taulujen on tulkittu kertovan muustakin kuin kauniista maisemasta.

Mitä muuta merkitystä Nelimarkan teoksissa on tulkittu olevan? Entä miksi hän teki suomalaisista taitelijoista eniten omakuvia?