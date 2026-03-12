Jani Alkio on MTV:n uusi Leijonat-ääni.

Yli 20 vuoden ajan Liiga-lähetyksiä selostanut Jani Alkio seuraa tehtävässä Antero Mertarantaa, joka selosti Leijonien MM-kisaottelut vuosina 1995-2025.

– Kevään MM-kisat ja Leijonat on sellainen yhdistelmä, että olen äärimmäisen ylpeä ja kiitollinen saadessani selostajana astua Maikkarilla täyttämään näitä isoja saappaita. Leijonien otteluiden tulkitseminen MM-kisoja intohimoisesti seuraavalle kansalle on myös pitkän urani toistaiseksi upein hetki. Mielenkiinnolla odotan minkälaisen ryhmän Antti Pennanen ja Leijonat saavat Sveitsiin kasattua, mutta sen tiedän, että meidän tiimimme on täynnä upeita ammattilaisia, Jani Alkio iloitse tiedotteessa.

Alkio saa Sveitsin selostamoonsa vierelleen entisen Leijonien kapteenin Lasse Kukkosen sekä Leijonissa, NHL:ssä ja Euroopan huippuliigoissa yli 1000 ottelua ammattilaisena pelanneen Jesse Joensuun. Kukkonen on asiantuntijakommentaattorina kisojen ensimmäisen viikon ja Joensuu turnauksen toisen puolikkaan.

MTV:n asiantuntijatiimiä tähdittävät heidän lisäkseen Olli Jokinen, Juhamatti Aaltonen, Karri Kivi ja Sami Kapanen. Kapanen raportoi avausviikonlopun suorissa lähetyksissä ottelutapahtumista kaukalon laidalta käsin. Lähetyksiä juontavat Teemu Niikko ja Suvi Puukangas.