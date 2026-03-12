Vesa-Matti Loirin elämä nähdään pian teatterin lavalla.

Vesa-Matti Loirin elämästä nähdään pian musiikkidraama Helsingin Kaupunginteatterissa. Nauravan kulkurin tarina -nimeä kantavan näytelmän ohjauksesta Paavo Westerberg.

Varttunutta Loiria näyttelee Santeri Kinnunen ja nuorta Oliver Kollberg. Näytelmä saa ensi-iltansa Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 30. syyskuuta.

Tiedotteen mukaan Sami Keski-Vähälän kirjoittamassa ja Westerbergin sovittamassa ja ohjaamassa musiikkidraamassa kuljetaan Loirin keskeisten teatteri- ja televisiotöiden maailmassa ja kohdataan hänen tunnetuimpia elokuva- ja viihdehahmojaan. Samalla tarkastellaan sitä, millaisessa ajassa teokset ovat syntyneet.

Näytelmän painopiste on 1970- ja 1980-luvuissa. Näytelmässä kuullaan myös Loirin tunnetuksi tekemää musiikkia. Muissa rooleissa nähdään Maria Ylipää, Joel Hirvonen, Vuokko Hovatta, Jouko Klemettilä, Lasse Lipponen, Ella Lymi, Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Ursula Salo, Antti Timonen ja Kaisa Torkkel.