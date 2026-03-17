Suomi on mukana rahoitusmekanismia valmistelevissa keskusteluissa tärkeiden liittolaismaiden kanssa.

Suomi ja joukko muita Nato-maita, ainakin Britannia ja Alankomaat, tarkastelevat yhdessä uuden rahoitusmekanismin perustamista, kertovat puolustus- ja valtiovarainministeriö sekä Reuters.

Mekanismin tarkoituksena olisi nopeuttaa puolustusinvestointeja, lisätä suorituskykyjen saatavuutta sekä tukea yhteishankintoja monikansallisten rahoitusjärjestelyjen avulla.

Uusi rahoitusmekanismi täydentäisi Naton ja EU:n aloitteita sekä yhteistyötä muiden kumppaneiden ja kansainvälisten instituutioiden kanssa.

Yhteisten rahoitusjärjestelyjen avulla mekanismi lujittaisi Naton kollektiivista pelotetta, lisäisi eurooppalaista puolustusteollisuuden kapasiteettia ja vahvistaisi osallistujamaiden puolustuskykyä yhteishankintojen kautta, ministeriöiden yhteistiedotteessa kerrotaan.

Valmistelun taustalla ovat turvallisuusympäristön merkittävät muutokset.

Varsinainen sitoutuminen mekanismiin edellyttäisi kansallisia poliittisen tason päätöksiä.

Erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt sodan uhkaa Euroopassa ja haastanut sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä maailmanlaajuisesti.