Trump linjasi viime viikolla , että Iran on tervetullut osallistumaan MM-kisoihin Yhdysvalloissa, mutta samalla varoitti, että joukkue ei välttämättä olisi turvassa siellä.

Iranin osallistuminen MM-kisoihin on kyseenalaistettu sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät ilmaiskunsa maahan. Iran on vastannut kostoiskuilla Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin useissa eri maissa.

– Kun (Yhdysvaltain presidentti Donald ) Trump on nimenomaan todennut, ettei hän voi taata Iranin maajoukkueen turvallisuutta, emme todellakaan matkusta Amerikkaan, Taj kirjoitti.

Iranin miesten jalkapallomaajoukkueen olisi tarkoitus pelata kolme ottelua Yhdysvalloissa kesän MM-kisoissa. Nyt maan jalkapalloliitto keskustelee Kansainvälisen lajiliiton Fifan kanssa otteluiden siirtämisestä Yhdysvalloista Meksikoon pelaajiensa turvallisuuden vuoksi.

Iranin olisi määrä kohdata Yhdysvaltojen maaperällä Uusi-Seelanti, Belgia ja Egypti, pelipaikkoina Los Angeles ja Seattle. Iranin otteluiden siirtäminen Meksikoon tarkoittaisi merkittävää logistista muutosta turnaukselle.

Jos Fifa hylkää idean ottelusiirroista, sitä on pidetty epätodennäköisenä, että Iran matkustaisi Yhdysvaltoihin ja osallistuisi turnaukseen ollessaan sodassa yhden isäntämaan kanssa. Maan urheiluministerin mukaan ajatus turnauksessa pelaamisesta on mahdoton. Aasian jalkapalloliitto AFC kommentoi kuitenkin maanantaina, että Iran olisi osallistumassa kisoihin.