Iranin miesten jalkapallomaajoukkueen olisi tarkoitus pelata kolme ottelua Yhdysvalloissa kesän MM-kisoissa. Nyt maan jalkapalloliitto keskustelee Kansainvälisen lajiliiton Fifan kanssa otteluiden siirtämisestä Yhdysvalloista Meksikoon pelaajiensa turvallisuuden vuoksi.
Iranin jalkapalloliiton puheenjohtaja Mehdi Taj kertoi asiasta Iranin Meksikon-suurlähetystön X-tilillä tiistaina.
– Kun (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump on nimenomaan todennut, ettei hän voi taata Iranin maajoukkueen turvallisuutta, emme todellakaan matkusta Amerikkaan, Taj kirjoitti.
Iranin osallistuminen MM-kisoihin on kyseenalaistettu sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät ilmaiskunsa maahan. Iran on vastannut kostoiskuilla Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin useissa eri maissa.
Trump linjasi viime viikolla, että Iran on tervetullut osallistumaan MM-kisoihin Yhdysvalloissa, mutta samalla varoitti, että joukkue ei välttämättä olisi turvassa siellä.