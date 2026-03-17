Suomi palkittiin Euroopan Bocuse d’Or -kilpailussa ja siivitti tiensä ensi vuoden finaaliin.

Suomen joukkue sai lautasannoksen erikoispalkinnon arvostetun Bocuse d’Or -kilpailun Euroopan finaalissa Marseillessa 15.–16. maaliskuuta. Suomi sijoittui kokonaiskilpailussa kuudenneksi. Kilpailun kolme parasta olivat Tanska, Norja ja Italia.

Suomen joukkuetta edustivat kokki Johan Kurkela, assistentti Niilo Suominen ja valmentaja Mikko Kaukonen. Lautasannoksen palkintoa pidetään merkittävänä tunnustuksena kilpailussa, jossa arvioinnissa painottuvat annosten maku, ulkonäkö, raaka-aineiden käyttö ja omaperäisyys.

– Marseillessa oli kyllä huikea tunnelma ja rouhea meininki! Kilpailusuoritus meni hyvin ja paineen alla me toimimme tiiminä hienosti. Olen superylpeä meidän suorituksestamme. Iso kiitos kaikille kisaa seuranneille ja kannustamassa olleille! Johan Kurkela sanoo tiedotteessa.

Yli viiden ja puolen tunnin suoritus

Euroopan finaaliin osallistui 20 maata. Kilpailusuorituksen aikana kokkien tuli valmistaa 14 annosta lautasille ja 14 annosta vadilta tarjoiltavaksi runsaan viiden ja puolen tunnin aikana. Pakollisina raaka-aineina käytettiin muun muassa punakurnusimppua, kikhernettä, artisokkaa, merisiiliä, Camarguen härän sisäfileetä ja seepiaa.