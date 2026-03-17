Kölner Haien päävalmentaja Kari Jalonen on valittu Saksan DEL:n kauden parhaaksi valmentajaksi.
DEL tiedotti asiasta maanantai-iltana.
Jalonen johdatti Kölner Haien ylivoimaisesti DEL:n runkosarjavoittoon. Kölner voitti runkosarjan peräti 13 pisteen turvin.
Viime kaudella Jalonen johdatti Kölnerin runkosarjan kuutossijalta aina sensaatiomaisesti hopealle asti.
Palkintogaalassa nähtiin Jalosen ohella toinenkin suomalaisvoittaja. Kölnerin maalivahti Janne Juvonen valittiin vuoden pelaajaksi ja vuoden maalivahdiksi.
31-vuotias Juvonen torjui runkosarjassa 32 ottelussa huimalla torjuntaprosentilla 93,2. Hän piti maalinsa puhtaana viidesti.
Kölner joutuu vielä tovin odottamaan ensimmäisen pudotuspelivastustajansa ratkeamista. Se kohtaa puolivälierissä joko Wolfsburgin, Schwnningerin tai Nürnbergin.